Донеччина: армія рф зосередила вогонь на 4 населених пунктах
Київ • УНН
Одна людина загинула і двоє отримали поранення в Донецькій області, зафіксовано 1777 російських обстрілів.
У Донецькій області минулої доби зафіксовано 1777 обстрілів російських військ, у тому числі по чотирьох населених пунктах, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Протягом доби зафіксовано 1777 ворожих обстрілів. Армія рф зосередила вогонь на 4 населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, селищі Гостре, селі Калинове", - повідомили у поліції у соцмережах.
Як вказано, пошкоджено три житлових будинки – всі у Калиновому.
У Красногорівці, за даними поліції, росіяни вбили 69-річного чоловіка, ще двоє мешканців отримали травми. Окрім того, стало відомо про жителя Миколаївки Костянтинівської громади, пораненого днем раніше.
На Донеччині через ворожі обстріли загинув один житель, ще двоє поранені30.04.24, 08:32 • 21624 перегляди