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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах

Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 09:43  •  2822 просмотра

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Один человек погиб и двое получили ранения в Донецкой области, зафиксировано 1777 российских обстрелов.

В Донецкой области за прошедшие сутки зафиксировано 1777 обстрелов российских войск, в том числе по четырем населенным пунктам, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"В течение суток зафиксировано 1777 вражеских обстрелов. Армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, поселке Острое, селе Калиново", - сообщили в полиции в соцсетях.

Как указано, повреждены три жилых дома - все в Калиновом.

В Красногоровке, по данным полиции, россияне убили 69-летнего мужчину, еще двое жителей получили травмы. Кроме того, стало известно о жителе Николаевки Константиновской громады, раненого днем ранее.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены30 апреля 2024, 05:32 • 16308 просмотров

Юлия Шрамко

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