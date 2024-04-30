Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах

В Донецкой области за прошедшие сутки зафиксировано 1777 обстрелов российских войск, в том числе по четырем населенным пунктам, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"В течение суток зафиксировано 1777 вражеских обстрелов. Армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, поселке Острое, селе Калиново", - сообщили в полиции в соцсетях.

Как указано, повреждены три жилых дома - все в Калиновом.

В Красногоровке, по данным полиции, россияне убили 69-летнего мужчину, еще двое жителей получили травмы. Кроме того, стало известно о жителе Николаевки Константиновской громады, раненого днем ранее.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены