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Донеччину ворог обстрілює на чотирьох напрямках: в ОВА показали наслідки

Київ • УНН

 • 297601 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Донецьку область російські окупанти продовжують обстрілювати на чотирьох напрямках, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 25 квітня наступна:

  • На Волноваському напрямку росіяни 5 разів обстріляли Новоукраїнку і 3 рази — Пречистівку. Ніхто не постраждав.
  • На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів Курахівської громади — пошкоджено школу, 2-поверхівку та 15 приватних будинків. У Новобахмутівці Очеретинської громади пошкоджено будинок. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та Градів — пошкоджено будинки на 5 вулицях.
  • На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Нью-Йорку, пошкоджено школу у Часовоярській громаді. Під обстріли потрапили околиці Іллінівської громади.
  • На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді: у Ямполі та Торському.

Доповнення

За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 13. 

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