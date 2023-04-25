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Донецкую область враг обстреливает на четырех направлениях: в ОВА показали последствия

Киев • УНН

 • 297600 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Донецкую область российские оккупанты продолжают обстреливать на четырех направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 25 апреля следующая:

  • На Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза — Пречистовку. Никто не пострадал.
  • На Донецком направлении произошло 6 обстрелов Кураховской громады — повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинской громады поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и Градов — повреждены дома на 5 улицах.
  • На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской громаде. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской громады.
  • На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской громаде: в Ямполе и Торском.

Дополнение

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 13. 

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