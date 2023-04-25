Донецкую область враг обстреливает на четырех направлениях: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Донецкую область российские оккупанты продолжают обстреливать на четырех направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 25 апреля следующая:
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- На Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза — Пречистовку. Никто не пострадал.
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- На Донецком направлении произошло 6 обстрелов Кураховской громады — повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинской громады поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и Градов — повреждены дома на 5 улицах.
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- На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской громаде. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской громады.
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- На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской громаде: в Ямполе и Торском.
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Дополнение
За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 13.