Донеччина: загарбники вбили 5 цивільних та поранили ще 35 людей області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни вбили 5 цивільних та поранили ще 35 людей області. Про це інформує УНН.
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"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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