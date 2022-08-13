Донетчина: захватчики убили 5 гражданских и ранили еще 35 человек области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что россияне убили 5 гражданских и ранили еще 35 человек области. Об этом информирует УНН.
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"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", – говорится в сообщении.
Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.
Напомним
Рашисты за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Луганской области.