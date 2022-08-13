Донетчина: захватчики убили 5 гражданских и ранили еще 35 человек области

Цитата

"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.

Напомним

Рашисты за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Луганской области.