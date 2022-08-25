Донеччина: ще 20 ворожих ударів, Слов'янськ під ранок обстріляли ракетами С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 20 ворожих обстрілів за минулу добу зафіксували на Донеччині, по Слов'янську під ранок вдарили ракетами С-300, повідомили у поліції області, пише УНН.
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За даними поліції, російська армія за добу вдарила по 12 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка. Ворог атакував ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» і «Ураган».
Так, окупаційні війська зруйнували та пошкодили 20 цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, дитячий садочок, господарчі приміщення, садове товариство.
"Сьогодні зранку, близько 4:00, росіяни завдали чергового удару по Слов’янську. Загарбники направили на місто ракети із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомили у поліції.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.
Доповнення
Слов'янськ у Донецькій області у ніч на четвер знову потрапив під ворожий обстріл, постраждалих немає.