Донецкая область: еще 20 вражеских ударов, Славянск под утро обстреляли ракетами С-300

Детали

По данным полиции, российская армия за сутки ударила по 12 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимилиановка, Новоочеретоватое, Дилиевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новодмитровка. Враг атаковал ракетами, артиллерией, РСЗО «Град» и «Ураган».

Так, оккупационные войска разрушили и повредили 20 гражданских объектов - 15 жилых домов, детский сад, хозяйственные помещения, садовое общество.

"Сегодня утром, около 4:00, россияне нанесли очередной удар по Славянску. Захватчики направили на город ракеты из ЗРК «С-300». Разрушений претерпели многоэтажные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщили в полиции.

Открыты уголовные производства по ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны.

Дополнение

Славянск в Донецкой области в ночь на четверг снова попал во вражеский обстрел, пострадавших нет.