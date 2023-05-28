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Донеччина: росіяни за добу вбили одну людину, ще троє отримали поранення

Київ • УНН

 • 390212 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили одну людину на Донеччині, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці.

Ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Доповнення

За 26 травня російські окупанти вбили двох людей на Донеччині, ще п'ятеро отримали поранення.

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