Донеччина: росіяни за добу вбили одну людину, ще троє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили одну людину на Донеччині, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці.
Ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.
Доповнення
За 26 травня російські окупанти вбили двох людей на Донеччині, ще п'ятеро отримали поранення.