Донеччина: росіяни за добу вбили одну людину, ще троє отримали поранення

Цитата

"За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці.

Ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Доповнення

За 26 травня російські окупанти вбили двох людей на Донеччині, ще п'ятеро отримали поранення.