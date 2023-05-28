Донецкая область: россияне за сутки убили одного человека, еще трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще трое получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 27 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке.
Еще 3 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.
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За 26 мая российские оккупанты убили двух человек в Донецкой области, еще пятеро получили ранения.