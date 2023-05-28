Донецкая область: россияне за сутки убили одного человека, еще трое получили ранения

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"За 27 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке.

Еще 3 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

Дополнение

За 26 мая российские оккупанты убили двух человек в Донецкой области, еще пятеро получили ранения.