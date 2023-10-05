Донеччина: росіяни вдарили ракетами по Шахівській громаді, у Торецькій громаді через обстріли пошкоджені 17 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби вдарили двома ракетами по околицях Золотого Колодязя і Кучеревого Яру Донецької області. Численних обстрілів рф зазнав Торецьк, там пошкоджено 17 будинків . Про це у четвер повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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«Напередодні росіяни завдали двох ракетних ударів по Шахівській громаді — поцілили по околицях Золотого Колодязя і Кучеревого Яру, без жертв», - написав Мороз у Telegram.
За його словами, на Донецькому напрямку через ворожі обстріли одна людина загинула у Красногорівці і одна людина поранена в Авдіївці.
На Горлівському напрямку численних обстрілів рф зазнала Торецька громада: у Торецьку поранено одну людину і пошкоджено 17 будинків. Також є один поранений у Північному і 1 пошкоджений будинок у Неліпівці.
У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі Костянтинівської громади. У Дружківській громаді пошкоджено 4 будинки у Райському і 1 у Новогригорівці.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 23 обстріли.
Доповнення
Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще трьох.