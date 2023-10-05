Донетчина: россияне ударили ракетами по Шаховской громаде, в Торецкой громаде из-за обстрелов повреждены 17 домов
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки ударили двумя ракетами по окрестностям Золотого Колодца и Кучеревого Яра Донецкой области. Многочисленным обстрелам рф подвергся Торецк, там повреждены 17 домов. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
"Накануне россияне нанесли два ракетных удара по Шаховской громаде - попали по окрестностям Золотого Колодезя и Кучеревого Яра, без жертв", - написал Мороз в Telegram.
По его словам, на Донецком направлении из-за вражеских обстрелов один человек погиб в Красногоровке и один человек ранен в Авдеевке.
На Горловском направлении многочисленным обстрелам рф подверглась Торецкая громада: в Торецке ранен один человек и повреждены 17 домов. Также есть один раненый в Северном и 1 поврежденный дом в Нелиповке.
В Часовоярской громаде повреждено 9 домов. Еще 1 дом поврежден в Иванополье Константиновской громады. В Дружковской громаде повреждены 4 дома в Райском и 1 в Новогригорьевке.
На Лисичанском направлении в Северске повреждены 2 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 23 обстрела.
Дополнение
Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще троих.