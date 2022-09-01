Донеччина: росіяни вбили п'ятьох цивільних, поранили - 12

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"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські окупанти за 30 серпня вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще двох - поранили.