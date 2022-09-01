Донецкая область: россияне убили пятерых гражданских, ранили - 12
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За 31 августа российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские оккупанты за 30 августа убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще двоих – ранили.