Донецкая область: россияне убили пятерых гражданских, ранили - 12

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"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские оккупанты за 30 августа убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще двоих – ранили.