Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, поранили - 10
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За 18 серпня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 17 серпня російські загарбники вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення.