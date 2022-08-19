Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, ранили – 10
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За 18 августа российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 17 августа российские захватчики убили 3 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.