Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, ранили – 10

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"россия убивает гражданских! За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке, 1 в Дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 17 августа российские захватчики убили 3 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.