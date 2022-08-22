Донеччина: рашисти за добу завдали ще 15 ударів, вранці - вдарили по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліцейські Донеччини задокументували 15 російських ударів по житловому сектору за минулу добу, повідомляє Національна поліція. Вранці під ворожий удар потрапив Краматорськ, зазначив мер міста Олександр Гончаренко, пише УНН.
Деталі
Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що 22 серпня був "черговий ранковий удар по Краматорську". "Знову по господарській промисловості. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - повідомив він у Facebook.
А впродовж минулої доби, 21 серпня, як повідомляє поліція у Telegram, армія рф обстріляла 10 населених пунктів у Донецькій області. Окупанти зруйнували оселі, дві школи, млин, газопровід. Є загиблі та поранені цивільні жителі.
Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Цукурине, Північне, села Рай-Олександрівка, Костянтинівка, Маркове, Пришиб. Окупанти знищили та пошкодили 31 цивільний об’єкт, серед них - 23 житлових будинки. Так, зазначається, що російські війська вдарили по мирному населенню з авіації, ракетних комплексів «Іскандер-К», ЗРК «С-300», реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град», артилерії.
Доповнення
На Донеччині за 21 серпня росіяни вбили ще двох мирних жителів.