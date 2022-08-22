Донецкая область: рашисты за сутки нанесли еще 15 ударов, утром - ударили по Краматорску

Детали

Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что 22 августа был "очередной утренний удар по Краматорску". "Снова по хозяйственной промышленности. По предварительной информации, обошлось без жертв", - сообщил он в Facebook.

А за прошедшие сутки, 21 августа, как сообщает полиция в Telegram, армия рф обстреляла 10 населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты разрушили дома, две школы, мельницу, газопровод. Есть погибшие и раненые гражданские жители.

Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Цукурино, Півничное, села Рай-Александровка, Константиновка, Марково, Пришиб. Оккупанты уничтожили и повредили 31 гражданский объект, среди них - 23 жилых дома. Так, отмечается, что российские войска ударили по мирному населению из авиации, ракетного комплекса «Искандер-К», ЗРК «С-300», реактивных систем залпового огня «Смерч», «Град», артиллерии.

Дополнение

В Донецкой области за 21 августа россияне убили еще двух мирных жителей.