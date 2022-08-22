Донецкая область: рашисты за сутки нанесли еще 15 ударов, утром - ударили по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Полицейские Донецкой области задокументировали 15 российских ударов по жилому сектору за минувшие сутки, сообщает Национальная полиция. Утром под вражеский удар попал Краматорск, отметил мэр города Александр Гончаренко, пишет УНН.
Детали
Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что 22 августа был "очередной утренний удар по Краматорску". "Снова по хозяйственной промышленности. По предварительной информации, обошлось без жертв", - сообщил он в Facebook.
А за прошедшие сутки, 21 августа, как сообщает полиция в Telegram, армия рф обстреляла 10 населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты разрушили дома, две школы, мельницу, газопровод. Есть погибшие и раненые гражданские жители.
Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Цукурино, Півничное, села Рай-Александровка, Константиновка, Марково, Пришиб. Оккупанты уничтожили и повредили 31 гражданский объект, среди них - 23 жилых дома. Так, отмечается, что российские войска ударили по мирному населению из авиации, ракетного комплекса «Искандер-К», ЗРК «С-300», реактивных систем залпового огня «Смерч», «Град», артиллерии.
Дополнение
В Донецкой области за 21 августа россияне убили еще двух мирных жителей.