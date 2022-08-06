Донеччина: окупанти вбили 5 мирних жителів області, ще 14 поранені

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"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: тисячі людей без світла.