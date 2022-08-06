Донетчина: оккупанты убили 5 мирных жителей области, еще 14 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты убили 5 мирных жителей области, еще 14 ранены. Об этом информирует УНН.
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"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Опросном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: тысячи людей без света.