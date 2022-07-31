Донеччина: окупанти вбили 3 мирних жителів, 8 - поранили

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - наголосив він.

Нагадаємо

За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення.