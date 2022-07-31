Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей, 8 - ранили

Цитата

"россия убивает гражданских! За 30 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Резниковке и 1 в Майдане. Еще 8 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!", – подчеркнул он.

Напомним

За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения.