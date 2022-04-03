Донеччина: через обстріли окупантів загинула 1 людина, ще 5 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі повідомив про кількість поранених та загиблих серед цивільного населення. Про це інформує УНН.
Цитата
"Внаслідок обстрілів у Бахмуті загинула 1 людина і 3 зазнали поранень. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений у Мар’їнці", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Крім того, у Бахмуті надано медичну допомогу одній людині, яка отримала поранення на Луганщині.
За словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої дитини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Нагадаємо
На Донеччині за попередю добу евакуювали понад 7680 людей.