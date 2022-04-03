Донецкая область: из-за обстрелов оккупантов погиб 1 человек, еще 5 ранены

Цитата

"В результате обстрелов в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. Также есть 1 раненый в Отрадном и 1 раненый в Марьинке", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в Бахмуте оказана медицинская помощь одному человеку, который получил ранения на Луганщине.

По словам Кириленко, удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 1 раненого ребенка в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним

В Донецкой области за предыдущие сутки эвакуировали более 7680 человек.