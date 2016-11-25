Донбас має залишитись у складі України - В.Янукович (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що виступає за те, аби Донбас був у складі Україні і була збережена територіальна цілісність. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Я за те, щоб Донбас був у складі Україні і була збережена територіальна цілісність України", - наголосив він.
Він запевнив, що неодноразово висловлювався, що проти того, щоб порушувалася територіальна цілісність України.
"Відділення Донбасу від України це більше емоційний порив, які негативно відреагували на ті безпорядки, які були в Києві, коли радикали почали проливати кров", - додав він.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.