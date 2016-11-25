Донбасс должен остаться в составе Украины - В.Янукович (дополнено)

"Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность Украины", - подчеркнул он.

Он заверил, что неоднократно высказывался, что против того, чтобы нарушалась территориальная целостность Украины.

"Отделение Донбасса от Украины это больше эмоциональный порыв, которые негативно отреагировали на те беспорядки, которые были в Киеве, когда радикалы начали проливать кровь", - добавил он.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.