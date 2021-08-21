Домовилися взаємодіяти для подальших етапів: Кулеба та Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану

Деталі

Сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку.

Співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та висловили взаємне переконання у тому, що візит буде успішним та результативним.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба потім заявив, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення. Зокрема: вивіз громадян на літаку, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва.