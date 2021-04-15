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"Доліталися": на 12 російських літаків наклали арешт через незаконні польоти до окупованого Криму

"Доліталися": на 12 російських літаків наклали арешт через незаконні польоти до окупованого Криму

Київ • УНН

 • 19214 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. За клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на 12 літаків російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Цитата

“За процесуального керівництва прокуратури автономії, судом накладено арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з/до закритого Україною пункту пропуску „Сімферополь-авіа“, що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході розслідування ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим кримінального провадження за ч. 2 ст.332 1, ст. 334 та ч.1 ст.111 КК України встановлено, що однією з російських авіакомпаній, з 2019 року незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок “Boeing” та “Airbus” для здійснення переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

“Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден”, — зазначається в повідомленні.

В прокуратурі нагадують, що раніше у рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії було накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Також прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Доповнення

В лютому рішенням Ради національної безпеки і оборони були застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема п’яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ — Москва.

На початку лютого у СБУ повідомили, що проти низки іноземних авіакомпаній, які літають до аеропортів держави-агресора РФ, ввели санкції — за польоти з порушенням чинного українського законодавства.

На підставі виявлених порушень Служба безпеки, як вказано, “рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів”.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова, вказали у спецслужбі.

Авіакомпанії JET4U SRL, зареєстровані в Молдові, та JET4U LDA, зареєстровані в Португалії, входять до групи компаній JET4U, яка управляє парком приватних літаків в оренду та фрахтування. ЗМІ пов’язують ці компанії з польотами українських опозиційних політиків до Росії.

Раніше Кабінет міністрів України також запропонував ввести санкції проти 13 російських та одного сирійського авіаперевізника, через здійснення польотів у межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Остаточне рішення повинна була ухвалити Рада національної безпеки і оборони України.

Це вже не перше запровадження санкцій проти авіаперевізників РФ. Ще в 2015 році Україна запровадила санкції проти 29 російських авіакомпаній.

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