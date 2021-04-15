"Долетались": на 12 российских самолетов наложили арест из-за незаконных полетов в оккупированный Крым

Цитата

“Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/к закрытым Украиной пунктам пропуска „Симферополь-авиа“, находимся на временно оккупированной территории АР Крым”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе расследования ГУ СБУ в Автономной Республике Крым уголовного производства по ч. 2 ст.332 1, ст. 334 и ч.1 ст.111 УК Украины установлено, что одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок “Boeing” и “Airbus” для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

“Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов”, — отмечается в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что ранее в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Дополнение

В феврале решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва.



В начале февраля в СБУ сообщили, что против ряда иностранных авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора РФ, ввели санкции — за полеты с нарушением действующего украинского законодательства.

На основании выявленных нарушений Служба безопасности, как указано, “рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов”.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова, указали в спецслужбе.

Авиакомпании JET4U SRL, зарегистрированные в Молдове, и JET4U LDA, зарегистрированные в Португалии, входящих в группу компаний JET4U, которая управляет парком частных самолетов в аренду и фрахтования. СМИ связывают эти компании с полетами украинских оппозиционных политиков в Россию.

Ранее Кабинет министров Украины также предложил ввести санкции против 13 российских и одного сирийского авиаперевозчика, из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Окончательное решение должен был принять Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Это уже не первое введение санкций против авиаперевозчиков РФ. Еще в 2015 году Украина ввела санкции против 29 российских авиакомпаний.