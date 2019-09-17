Доларові облігації України падають: одна з причин - підпал будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Державні облігації України в доларах США впали на тлі зростаючої політичної напруженості в ПриватБанку, що стало наслідком підпалу будинку колишньої очільниці центрального банку Валерії Гонтаревої. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
“Державні облігації України в доларах США впали на тлі зростаючої політичної напруженості в суперечці про націоналізацію найбільшого кредитора країни — ПриватБанку, підтримуваного МВФ, в результаті підпалу будинку колишньої очільниці центрального банку. Найбільше збитків припало на більш тривалі облігації, ціна облігацій 2032р впали на 1,6 цента до 103,61 центів в доларах США”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.