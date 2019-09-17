Долларовые облигации Украины падают: одна из причин - поджог дома Гонтаревой

"Государственные облигации Украины в долларах США упали на фоне растущей политической напряженности в споре о национализации крупнейшего кредитора страны - ПриватБанка, поддерживаемого МВФ, в результате поджога дома бывшей главы центрального банка. Наибольший ущерб пришелся на более длительные облигации, цена облигаций 2032 г. упала на 1,6 цента до 103,61 центов в долларах США", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.