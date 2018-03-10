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Документи щодо Brexit та України: стало відомо, що вкрали хакери у Німеччини

Київ • УНН

 • 12700 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Група хакерів, яка нещодавно атакувала урядові сайти Німеччини, викрала документи, що стосувалися України та Brexit. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Der Spiegel, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, серед викрадених файлів були документи, що стосувалися переговорів між Британією та ЄС щодо Brexit, а також переговорів ЄС з Україною та Білоруссю.

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Також видання відзначає, що витік документів щодо України та Білорусі був контрольований. Тобто файли зникли тоді, коли служба безпеки уже була поінформована про кібернапад.

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Нагадаємо, 28 лютого хакери групи APT28, також відома як Fancy Bears, яких пов’язують з Росією, проникли у так звану “Інформаційну мережу Берлін-Бонн” (IVBB), яка використовується відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, а також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.

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