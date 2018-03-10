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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Документы по Brexit и Украине: стало известно, что украли хакеры у Германии

Документы по Brexit и Украине: стало известно, что украли хакеры у Германии

Киев  •  УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Группа хакеров, которая недавно атаковала правительственные сайты Германии, похитила документы, касающиеся Украины и Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Der Spiegel, передает УНН.

По информации СМИ, среди похищенных файлов были документы, касающиеся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, а также переговоров ЕС с Украиной и Беларусью.

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Также издание отмечает, что утечка документов по Украине и Беларуси был контролируемый. То есть файлы исчезли, когда служба безопасности уже была осведомлена о кибератаке.

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Напомним, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую "информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена ​​атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

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