Документы по Brexit и Украине: стало известно, что украли хакеры у Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Группа хакеров, которая недавно атаковала правительственные сайты Германии, похитила документы, касающиеся Украины и Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Der Spiegel, передает УНН.
По информации СМИ, среди похищенных файлов были документы, касающиеся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, а также переговоров ЕС с Украиной и Беларусью.
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Также издание отмечает, что утечка документов по Украине и Беларуси был контролируемый. То есть файлы исчезли, когда служба безопасности уже была осведомлена о кибератаке.
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Напомним, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую "информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.