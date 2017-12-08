Документальний фільм про Джемілєв зняли з програми кінофестивалю в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Фільм про лідера кримськотатарського народу Мустафі Джемилеве зняли з показу на фестивалі документального кіно "Артдокфест" в Москві. Про це 7 грудня в Facebook повідомив президент кінофестивалю, режисер Віталій Манський, передає УНН.
"Беззаконня! Використовуючи телефонне право, хтось, з якогось самого верху зажадав КАРО прибрати з показу фільм "Мустафа". І поза нашою волею фільм з показу був знятий! В результаті Генпрокуратура діє більш цивілізовано. Видаючи хоча б на своїх бланках приписи і запити. Приносимо свої вибачення глядачам і авторам. Артдокфест б не піддався ні на який тиск! Соромно!" - написав режисер
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Зазначимо, Фільм зняв український режисер Эрнес Сарыхалилов. Показ повинен був відбутися в кінотеатрі "Жовтень" на Новому Арбаті. Також у позаконкурсній програмі стрічку повинні були демонструвати в Єкатеринбурзі і Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, народного депутата Мустафу Джемілєва нагороджено Орденом Лицаря Місії Європейської України I ступеня.