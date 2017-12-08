Документальный фильм о Джемилеве сняли с программы кинофестиваля в Москве

"Беспредел! Используя телефонное право, кто-то, из какого самого верха потребовал КАРО убрать с показа фильм "Мустафа". И помимо нашей воли фильм с показа был снят! В результате Генпрокуратура действует более цивилизованно. Выдавая хотя бы на своих бланках предписания и запросы. приносим свои извинения зрителям и авторам. Артдокфест бы не поддался ни на какое давление! Стыдно! " - написал режиссер

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Отметим, Фильм снял украинский режиссер Эрнес Сарыхалилов. Показ должен был состояться в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Также во внеконкурсной программе ленту должны были демонстрировать в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Напомним, народного депутата Мустафу Джемилева награжден Орденом Рыцаря Миссии Европейской Украины I степени.