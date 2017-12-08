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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 64435 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 41699 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105718 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107260 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124691 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105130 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107143 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113027 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117339 просмотра

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Документальный фильм о Джемилеве сняли с программы кинофестиваля в Москве

Документальный фильм о Джемилеве сняли с программы кинофестиваля в Москве

Киев  •  УНН

 • 20605 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Фильм о лидере крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве сняли с показа на фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве. Об этом 7 декабря в Facebook сообщил президент кинофестиваля, режиссер Виталий Манский, передает УНН.

"Беспредел! Используя телефонное право, кто-то, из какого самого верха потребовал КАРО убрать с показа фильм "Мустафа". И помимо нашей воли фильм с показа был снят! В результате Генпрокуратура действует более цивилизованно. Выдавая хотя бы на своих бланках предписания и запросы. приносим свои извинения зрителям и авторам. Артдокфест бы не поддался ни на какое давление! Стыдно! " - написал режиссер

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Отметим, Фильм снял украинский режиссер Эрнес Сарыхалилов. Показ должен был состояться в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Также во внеконкурсной программе ленту должны были демонстрировать в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Напомним, народного депутата Мустафу Джемилева награжден Орденом Рыцаря Миссии Европейской Украины I степени.

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