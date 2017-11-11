Документальний фільм "Мустафа" отримав нагороду на фестивалі в Киргизстані

Прем’єра фільму відбулася 28 жовтня у програмі "Українські прем’єри" Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Фільм "Мустафа" розкриває історію життя українського політика і громадського діяча, його боротьбу за повернення кримських татар до Криму в період радянської влади, вирок і етап голодування. Картина розкриває характер кримськотатарського національного лідера й оповідає про сучасний період життя Джемілєва, його боротьбу за деокупацію Криму. Історія розказана самим героєм, істориками, найближчим оточенням Джемілєва, радянськими дисидентами. Режисер використав як постановочні кадри – моменти зі спогадів лідера кримських татар, так і фрагменти інтерв’ю, документальні хроніки.

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Режисер картини – Ахмед Сарихаліл, головну роль виконав непрофесійний актор Максим Пасічник.

Бюджет стрічки склав 50 тисяч доларів, які надав Національний Фонд підтримки демократії і 150 тисяч гривень пожертв.

Нагадаємо, народного депутата Мустафу Джемілєва нагороджено Орденом Лицаря Місії Європейської України I ступеня.