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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6522 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22277 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35360 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42062 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40479 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100698 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89857 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98421 просмотра

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Документальный фильм "Мустафа" получил награду на фестивале в Кыргызстане

Документальный фильм "Мустафа" получил награду на фестивале в Кыргызстане

Киев  •  УНН

 • 18864 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Документальный фильм "Мустафа" о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду "Лучший фильм об освещении прав и свобод человека" на Международном Фестивале "Бир Дуйно - Кыргызстан 2017", сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Премьера фильма состоялась 28 октября во программе "Украинские премьеры" Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм "Мустафа" раскрывает историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, приговор и этап голодания. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и рассказывает о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупации Крыму. История рассказанная самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры - моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

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Режиссер картины - Ахмед Сарихалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 000 долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 000 гривен пожертвований.

Напомним, народного депутата Мустафу Джемилева награжден Орденом Рыцаря Миссии Европейской Украины I степени.

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