Документальный фильм "Мустафа" получил награду на фестивале в Кыргызстане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Документальный фильм "Мустафа" о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду "Лучший фильм об освещении прав и свобод человека" на Международном Фестивале "Бир Дуйно - Кыргызстан 2017", сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Премьера фильма состоялась 28 октября во программе "Украинские премьеры" Киевского международного кинофестиваля "Молодость".
Фильм "Мустафа" раскрывает историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, приговор и этап голодания. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и рассказывает о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупации Крыму. История рассказанная самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры - моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.
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Режиссер картины - Ахмед Сарихалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.
Бюджет ленты составил 50 000 долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 000 гривен пожертвований.
Напомним, народного депутата Мустафу Джемилева награжден Орденом Рыцаря Миссии Европейской Украины I степени.