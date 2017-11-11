Документальный фильм "Мустафа" получил награду на фестивале в Кыргызстане

Премьера фильма состоялась 28 октября во программе "Украинские премьеры" Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм "Мустафа" раскрывает историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, приговор и этап голодания. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и рассказывает о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупации Крыму. История рассказанная самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры - моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

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Режиссер картины - Ахмед Сарихалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 000 долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 000 гривен пожертвований.

Напомним, народного депутата Мустафу Джемилева награжден Орденом Рыцаря Миссии Европейской Украины I степени.