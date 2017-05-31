Доходи місцевих бюджетів зростуть у 2017 році до 170 млрд грн - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Доходи місцевих бюджетів у 2017 році складуть близько 170 млрд грн. Такий прогноз на сьогоднішньому засіданні уряду зробив міністр з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з фінансовою децентралізацією, у нас кожен рік зростають місцеві бюджети. У нас було 100 млрд грн у минулому році – 145 млрд грн, в цьому році ми очікуємо 170 млрд грн доходів місцевих бюджетів", - сказав Г.Зубко.
Також Г.Зубко зазначив, що адміністрування місцевих бюджетів із збору податків повинно входити в показники Державної фіскальної служби, адже сьогодні місцеве самоврядування зацікавлене, щоб відбувалася легалізація заробітної плати, робочих місць, легалізація торгівлі акцизними товарами.
При цьому Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на сьогоднішній день доходи місцевих бюджетів за рахунок надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб складають від 35 до 45%.
"Пам'ятаєте, шановні колеги, ми казали про те, що місцеві бюджети зростатимуть щонайменше на 25%. А сьогодні 35-45% - зростання по ПДФО (податку на доходи фізичних осіб - ред) і більше", - сказав Прем'єр.
Як повідомляв УНН, станом на 1 травня 2017 року залишки коштів загального фонду усіх місцевих бюджетів України склали 47,4 млрд гривень.