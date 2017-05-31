Доходы местных бюджетов вырастут в 2017 году до 170 млрд грн - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Доходы местных бюджетов в 2017 году составят около 170 млрд грн. Такой прогноз на сегодняшнем заседании правительства сделал министр по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"В связи с финансовой децентрализацией, у нас каждый год растут местные бюджеты. У нас было 100 млрд грн в прошлом году - 145 млрд грн, в этом году мы ожидаем 170 млрд грн доходов местных бюджетов", - сказал Г.Зубко.
Также Г.Зубко отметил, что администрирование местных бюджетов по сбору налогов должно входить в показатели Государственной фискальной службы, ведь сегодня местное самоуправление заинтересовано, чтобы происходила легализация заработной платы, рабочих мест, легализация торговли акцизными товарами.
При этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на сегодняшний день доходы местных бюджетов за счет поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц составляют от 35 до 45%.
"Помните, уважаемые коллеги, мы говорили о том, что местные бюджеты будут расти минимум на 25%. А сегодня 35-45% - рост по НДФЛ (налога на доходы физических лиц - ред) и больше", - сказал Премьер.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 мая 2017 остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины составили 47,4 млрд гривен.