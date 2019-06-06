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Доходи місцевих бюджетів у січні-травні зросли до 108 млрд грн

Доходи місцевих бюджетів у січні-травні зросли до 108 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. За п'ять місяців 2019 року доходи місцевих бюджетів зросли на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становили 108,0 млрд грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

"108 млрд грн - доходи місцевих бюджетів за січень-травень 2019 року. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року +20,4%, або 18,3 млрд грн", - повідомив урядовець.

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 62,4 млрд грн, що більше від надходжень за відповідний період минулого року на 11,7 млрд грн (або +23,0%).

Плати за землю — 12,9 млрд грн, що на 2,5 млрд грн (або +24%) більше від аналогічного періоду минулого року.

Фактичні надходження єдиного податку — 15,1 млрд грн (зросли на 2,9 млрд грн, або +23,5%). Фактичні надходження податку на нерухоме майно — 1,9 млрд грн, приріст +33,7%, додали у прес-службі віце-прем’єра.

Нагадаємо, Держбюджет за п'ять місяців зведено з профіцитом у 8,6 млрд грн.

Українські Національні Новини

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