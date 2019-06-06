Доходи місцевих бюджетів у січні-травні зросли до 108 млрд грн

КИЇВ. 6 червня. УНН. За п'ять місяців 2019 року доходи місцевих бюджетів зросли на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становили 108,0 млрд грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.