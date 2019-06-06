Доходы местных бюджетов в январе-мае выросли до 108 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. За пять месяцев 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 108,0 млрд грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
"108 млрд грн - доходы местных бюджетов за январь-май 2019 года. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +20,4%, или 18,3 млрд грн", - сообщил чиновник.
В частности, налога на доходы физических лиц поступило 62,4 млрд грн, что больше поступлений за соответствующий период прошлого года на 11,7 млрд грн (или +23,0%).
Платы за землю - 12,9 млрд грн, что на 2,5 млрд грн (или +24%) больше аналогичного периода прошлого года.
Фактические поступления единого налога - 15,1 млрд грн (выросли на 2,9 млрд грн, или +23,5%). Фактические поступления налога на недвижимое имущество - 1,9 млрд грн, прирост +33,7%, добавили в пресс-службе вице-премьера.
Напомним, Госбюджет за пять месяцев сведен с профицитом в 8,6 млрд грн.