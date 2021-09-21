Дохідну частину проекту Бюджету-2022 можуть збільшити завдяки перегляду макропрогнозу - Гетманцев

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“Щодо дохідної частини бюджету, я вважав би, що її можна ще збільшити за рахунок перегляду макропрогнозу Мінекономіки на наступний рік. Мені здається, що зростання номінального ВВП занижений, і якщо ми переглянемо його в бік збільшення, хоча б до прогнозів Національного банку, то ми з вами отримаємо додаткові надходження до бюджету”, — заявив Гетьманцев.

Доповнення

Кабінет міністрів України 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік. Доходи Держбюджету на 2022 рік визначені у сумі 1 267 393 399,1 тис. грн (1 267 млрд грн), видатки Держбюджету — 1 441 939 445,6 тис. грн (1 441 млрд грн), граничний обсяг дефіциту Державного бюджету — 188 006 000,2 тис. грн (188 млрд грн). Витрати за державним боргом у 2022 році передбачені у сумі 574,7 млрд грн.

Сьогодні Верховна Рада під час засідання розглядає законопроєкт про Державний бюджет на 2022 рік.

Бюджет 2022 презентація from UNNews