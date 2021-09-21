Доходную часть проекта Бюджета-2022 могут увеличить благодаря пересмотру макропрогноза - Гетманцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта Государственного бюджета на 2022 год благодаря пересмотру макропрогноза. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.
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"Что касается доходной части бюджета, я считал бы, что ее можно еще увеличить за счет пересмотра макропрогноза Минэкономики на следующий год. Мне кажется, что рост номинального ВВП занижен, и если мы пересмотрим его в сторону увеличения, хотя бы до прогнозов Национального банка, то мы с вами получим дополнительные поступления в бюджет", - заявил Гетьманцев.
Дополнение
Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022. Доходы Госбюджета на 2022 годаа определены в сумме 1 267 393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн), расходы Госбюджета - 1 441 939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн), предельный объем дефицита Государственного бюджета - 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн). Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574,7 млрд грн.
Сегодня Верховная Рада на заседании рассматривает законопроект о Государственном бюджете на 2022 год.