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Докапіталізація на 6,8 млрд грн: уряд вніс зміни у статут Укрексімбанку

Докапіталізація на 6,8 млрд грн: уряд вніс зміни у статут Укрексімбанку

Київ • УНН

 • 17436 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів вніс зміни у статут Укрексімбанку, які відображають докапіталізацію Банку на 6,8 мільярда гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Уряд вніс зміни у статут Укрексімбанку, які відображають докапіталізацію Банку на 6,8 мільярда гривень шляхом емісії додаткових акцій банку існуючої номінальної вартості”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що статтею 29 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” визначено етапи емісії цінних паперів, одним з яких є внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, з урахуванням результатів емісії акцій.

Нагадаємо, 23 вересня Кабмін підтримав збільшення статутного капіталу Укрексімбанку.

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