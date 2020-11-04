Докапіталізація на 6,8 млрд грн: уряд вніс зміни у статут Укрексімбанку

“Уряд вніс зміни у статут Укрексімбанку, які відображають докапіталізацію Банку на 6,8 мільярда гривень шляхом емісії додаткових акцій банку існуючої номінальної вартості”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що статтею 29 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” визначено етапи емісії цінних паперів, одним з яких є внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, з урахуванням результатів емісії акцій.

Нагадаємо, 23 вересня Кабмін підтримав збільшення статутного капіталу Укрексімбанку.