Докапитализация на 6,8 млрд грн: правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров внес изменения в устав Укрэксимбанка, которые отражают докапитализацию Банка на 6,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка, которые отражают докапитализацию Банка на 6,8 миллиарда гривен путем эмиссии дополнительных акций банка существующей номинальной стоимости", - говорится в сообщении.
Указано, что статьей 29 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" определены этапы эмиссии ценных бумаг, одним из которых является внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, с учетом результатов эмиссии акций.
Напомним, 23 сентября Кабмин поддержал увеличение уставного капитала Укрэксимбанка.