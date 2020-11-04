Докапитализация на 6,8 млрд грн: правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка

"Правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка, которые отражают докапитализацию Банка на 6,8 миллиарда гривен путем эмиссии дополнительных акций банка существующей номинальной стоимости", - говорится в сообщении.

Указано, что статьей 29 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" определены этапы эмиссии ценных бумаг, одним из которых является внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, с учетом результатов эмиссии акций.

Напомним, 23 сентября Кабмин поддержал увеличение уставного капитала Укрэксимбанка.