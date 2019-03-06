Договірний матч: два грецькі клуби оштрафовані на 300 тис. євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Днями два грецькі футбольні клуби ОФІ і "Аігініакос" були визнані винними в організації матчу з заздалегідь відомим результатом в сезоні 2017/2018 Футбольної ліги. Таке рішення було прийнято Комітетом з етики Грецької федерації футболу (ЄПВ), передає УНН з посиланням на terrikon.com.

Йдеться про матч, який відбувся 12 листопада 2017 року. У ньому ОФІ здобув перемогу з рахунком 6:0. Згідно з повідомленнями, була досягнута негласна угода про те, що "Аігініакос" програє, принаймні, у три м'ячі.

ОФІ, який у даний момент перебуває на 15-му місці Суперліги, був "засуджений" до зниження в Футбольну лігу, а "Аігініакос" (на останній позиції в Футбольній лізі 2018/2019) буде знижений до Гамма Етніки. Обидві команди також почнуть наступний сезон зі штрафами в шість очок і будуть змушені сплатити 300 тис. євро.

До того, як озвучені санкції наберуть чинності, у клубів є можливість їх оскаржити.

Більш того, тодішній президент ОФІ Фотіс Цалос, а також його колега з "Аігініакоса" Янніс Нопас отримали довічну заборону на футбольну діяльність. Вони також були оштрафовані на 60 тис. євро.

Футболісти "Аігініакоса" Василіс Ліоліос, Афанасіос Толіос і Панайотіс Язіцоглу були дискваліфіковані на десять років і оштрафовані на 5 тисяч євро за участь у договірному матчі.

Нагадаємо, у минулому році Федерація футболу України вперше оголосила відкриту війну договірним матчам.

Поліція спільно з ФФУ провела розслідування і хвилю арештів.

У справі МВС за фактом організації матчів з фіксованим результатом - 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція в рамках вказаної кримінальної виробництва, вручила вже 11 підозр.

Також нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що всі причетні до організації матчів з фіксованим результатом "понесуть максимальне покарання".

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