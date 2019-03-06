Договорной матч: два греческих клуба оштрафованы на 300 тыс. евро

Речь идет о матче, который состоялся 12 ноября 2017 года. В нем ОФИ одержал победу со счетом 6:0. Согласно сообщениям, было достигнуто негласное соглашение о том, что "Аигиниакос" проиграет, по крайней мере, в три мяча.

ОФИ, который в данный момент находится на 15-м месте Суперлиги, был "приговорен" к понижению в Футбольную лигу, а "Аигиниакос" (на последней позиции в Футбольной лиге 2018/2019) будет понижен до Гамма Этники. Обе команды также начнут следующий сезон со штрафами в шесть очков и будут вынуждены уплатить 300 тыс. евро.

До того, как озвученные санкции вступят в силу, у клубов есть возможность их обжаловать.

Более того, тогдашний президент ОФИ Фотис Цалос, а также его коллега из "Аигиниакоса" Яннис Нопас получили пожизненный запрет на футбольную деятельность. Они также были оштрафованы на 60 тыс. евро.

Футболисты "Аигиниакоса" Василис Лиолиос, Афанасиос Толиос и Панайотис Язицоглу были дисквалифицированы на десять лет и оштрафованы на 5 тысяч евро за участие в договорном матче.

Напомним, в прошлом году Федерация футбола Украины впервые объявила открытую войну договорным матчам.

Полиция совместно с ФФУ провела расследование и волну арестов.

В деле МВД по факту организации матчей с фиксированным результатом - 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.

Кроме того, Нацполиция в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.

Также напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что все причастные к организации матчей с фиксированным результатом "понесут максимальное наказание".