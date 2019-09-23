Додон розраховує зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що наразі опрацьовується можливість зустрічі його і Президента України Володимира Зеленського на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це він повідомив в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант", передає УНН.