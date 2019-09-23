Додон розраховує зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що наразі опрацьовується можливість зустрічі його і Президента України Володимира Зеленського на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це він повідомив в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант", передає УНН.
Додон нагадав, що у нього із оновленим керівництвом України уже була телефонна розмова.
На запитання, чи планується у нього зустріч із Зеленським, адже обидва лідери будуть на сесії ГА ООН, Додон зауважив: "Ось, швидше за все, в ООН ми і зустрінемося".
"Сподіваюся. Ми готові до цього", - уточнив він у відповідь на запитання, чи перші переговори молдовського і українського президентів відбудуться в Нью-Йорку найближчим часом.
"Наші команди ведуть переговори, я останні деталі не знаю", - додав Додон.
Відповідаючи на запитання, чи не боїться Додон, що йому пригадають заяву про те, що "Крим російський", президент Молдови заявив: "Треба враховувати позицію керівництва Республіки Молдова, яка не змінювалася за останні 28 років".
На уточнююче запитання, про яку саме позицію йдеться, Додон сказав: "Ми підтримуємо суверенітет України, і все. Йдемо далі".
Раніше Зеленський заявив, що Україна братиме активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання.