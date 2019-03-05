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Додон: ми близькі до вирішення придністровської проблеми

Додон: ми близькі до вирішення придністровської проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон вважає існуючу зараз міжнародну обстановку сприятливою для вирішення придністровської проблеми. Як він заявив в інтерв’ю місцевому телеканалу у вівторок, процес поки гальмується лише в Кишиневі, де після виборів має бути сформований новий уряд, інформує УНН.

“Я вважаю, що справи (у цій галузі) можуть рухатися досить швидко. Я вважаю, що для Російської Федерації, для Євросоюзу і США цей регіон міг би бути хорошим прикладом вирішення заморожених конфліктів. І ми близькі до вирішення”, — сказав Додон і зазначив, що його радники обговорювали концепцію врегулювання з представниками цих країн. Однак перед цим між урядом, парламентом і президентом в Молдові повинна бути сформована спільна позиція з цього питання, зазначив Додон.

“У концепції нічого не говориться про федералізацію, на якій багато спекулюють сьогодні. У основі (єдиної держави) лежить збалансована зовнішня політика і міжнародно визнаний статус постійного нейтралітету... Без НАТО, іноземних військ і т. д. Ця концепція була дуже добре сприйнята на Сході і Заході”, — зазначив президент.

Переговори щодо врегулювання придністровської проблеми ведуться в форматі “п’ять плюс два” (Молдова, Придністров’я, ОБСЄ, Росія, Україна і спостерігачі від США і ЄС). Позиція невизнаної республіки полягає в тому, щоб питання політичного врегулювання, що ускладнюють переговори, поки не піднімалися. Замість цього вони пропонують сконцентруватися на знятті взаємних бар’єрів та заходах щодо зміцнення довіри між двома берегами Дністра.

Як зазначав УНН, так зване “Придністров’я” заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі.

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