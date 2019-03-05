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7 марта, 17:42 • 113993 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116663 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117301 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146883 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116004 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Додон: мы близки к решению приднестровской проблемы

Додон: мы близки к решению приднестровской проблемы

Киев  •  УНН

 • 8829 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон считает существующую сейчас международную обстановку благоприятной для решения приднестровской проблемы. Как он заявил в интервью местному телеканалу во вторник, процесс пока тормозится только в Кишиневе, где после выборов должно быть сформировано новое правительство, передает УНН.

“Я считаю, что дела (в этой области) могут двигаться достаточно быстро. Я считаю, что для Российской Федерации, для Евросоюза и США этот регион мог бы быть хорошим примером решения замороженных конфликтов. И мы близки к решению”, — сказал Додон и отметил, что его советники обсуждали концепцию урегулирования с представителями этих стран. Однако перед этим между правительством, парламентом и президентом в Молдове должна быть сформирована общая позиция по этому вопросу, отметил Додон.

“В концепции ничего не говорится о федерализации, на которой много спекулируют сегодня. В основе (единого государства) лежит сбалансированная внешняя политика и международно признанный статус постоянного нейтралитета... Без НАТО, иностранных войск и т. д. Эта концепция была очень хорошо воспринята на Востоке и Западе”, — отметил президент.

Переговоры по урегулированию приднестровской проблемы ведутся в формате “пять плюс два” (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Позиция непризнанной республики состоит в том, чтобы вопросы политического урегулирования, осложняющие переговоры, пока не поднимались. Вместо этого они предлагают сконцентрироваться на снятии взаимных барьеров и мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Как отмечал УНН, так называемое “Приднестровье” заявил о желании открыть представительства в Киеве и Брюсселе.

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