Додон: мы близки к решению приднестровской проблемы

“Я считаю, что дела (в этой области) могут двигаться достаточно быстро. Я считаю, что для Российской Федерации, для Евросоюза и США этот регион мог бы быть хорошим примером решения замороженных конфликтов. И мы близки к решению”, — сказал Додон и отметил, что его советники обсуждали концепцию урегулирования с представителями этих стран. Однако перед этим между правительством, парламентом и президентом в Молдове должна быть сформирована общая позиция по этому вопросу, отметил Додон.

“В концепции ничего не говорится о федерализации, на которой много спекулируют сегодня. В основе (единого государства) лежит сбалансированная внешняя политика и международно признанный статус постоянного нейтралитета... Без НАТО, иностранных войск и т. д. Эта концепция была очень хорошо воспринята на Востоке и Западе”, — отметил президент.

Переговоры по урегулированию приднестровской проблемы ведутся в формате “пять плюс два” (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Позиция непризнанной республики состоит в том, чтобы вопросы политического урегулирования, осложняющие переговоры, пока не поднимались. Вместо этого они предлагают сконцентрироваться на снятии взаимных барьеров и мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Как отмечал УНН, так называемое “Приднестровье” заявил о желании открыть представительства в Киеве и Брюсселе.